Боевики вдвое увеличили количество обстрелов: что происходит на Донбассе

На Донбассе не утихает вражеский огонь. 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня (26 марта было пять обстрелов). Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также бил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи Талаковки враг выпустил шесть мин с 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет;
- в районе Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм и выпустил три мины, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Водяного из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников:
- рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрела из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- по защитникам Южного боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого враг ударил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. 27 марта потерь среди военнослужащих ООС вследствие вражеских обстрелов не было", – сообщили в штабе.
Отметим, что ради недопущения распространения коронавируса на территории Украины военные ограничили и передвижение через линию разграничения, и ограничили проезд на Донбассе со стороны других украинских областей. Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты готовят провокации на контрольных пунктах въезда-выезда. Они могут быть направленные на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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