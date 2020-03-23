На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ: два украинских воина ранены

С начала суток оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты с начала суток 23 марта устроили шесть обстрелов украинских позиций, в результате которых двое украинских бойцов получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, боевики обстреляли грузовик Вооруженных сил Украины, перевозивший продукты, а также вели огонь из запрещенных Минском минометов калибра 120 и 82 мм, а также других вооружений.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела:

- возле Авдеевки из стрелкового оружия;

Реклама

- под Водяным из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" произошло четыре обстрела:

- трижды боевики стреляли в районе Новотошковского – из минометов калибра 120 мм выпустили шесть мин, а из 82-мм минометов – 33 мины;

- в районе населенного пункта Шумы – из противотанкового ракетного комплекса.

"Оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС называли потери боевиков в феврале. В общей сложности, были ликвидированы и ранены более 80 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько единиц военной техники.

А тем временем на Донбассе не утихают вражеские обстрелы. 22 марта боевики три раза обстреляли украинские позиции. Все удары пришлись на Донецкое направление.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама