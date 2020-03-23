Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где было "жарко"

23 марта, 07:10

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 22 марта, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Реклама

  • неподалеку Водяного стреляли из 82-мм минометов – 5 мин;
  • вблизи Павлополя велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Березово ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

В тренде
На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: где было "жарко"

Напомним, 21 марта на Донбассе вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

А 20 марта в зоне проведения операции Объединенных боевики устроили восемь обстрелов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на Донбассе
Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на ДонбассеУкраина
В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации
В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуацииДонбасс
Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственности
Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственностиУкраина
В Минске договорились о прямых переговорах с
В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИПолитика
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
На Донбассе остановили пропуск людей через линию разграничения
На Донбассе остановили пропуск людей через линию разграниченияДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...