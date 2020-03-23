На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где было "жарко"

За прошлые сутки, 22 марта, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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неподалеку Водяного стреляли из 82-мм минометов – 5 мин;

вблизи Павлополя велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Березово ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 21 марта на Донбассе вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

А 20 марта в зоне проведения операции Объединенных боевики устроили восемь обстрелов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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