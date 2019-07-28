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На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

28 июля, 14:39

Стрельба по пункту пропуска велась из крупнокалиберного пулемета

Фото: ГПСУ

В ночь на 28 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка".

Как сообщили в Госпогранслужбе боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета около 00:15: наемники сделали несколько одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта.

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня", – подчеркнули в ведомстве.

В результате вооруженной провокации боевиков никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.

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Тег пограничники, Донбасс, марьинка, ООС

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Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

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