На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Стрельба по пункту пропуска велась из крупнокалиберного пулемета

Фото: ГПСУ

В ночь на 28 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка".

Как сообщили в Госпогранслужбе боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета около 00:15: наемники сделали несколько одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта.







"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня", – подчеркнули в ведомстве.

В результате вооруженной провокации боевиков никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.

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