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Ситуация на Донбассе: за сутки был ранен один украинский воин

28 июля, 07:17

Боевики нарушили режим прекращения огня в районе Крымского

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами
Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 27 июля оккупанты нарушили запрет на использование любого оружия и обстреляли позиции наших воинов в районе Крымского.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрел произошел в районе оперативно-тактической группировки "Север".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского – из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.


Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрел, ООС

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Сегодня

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