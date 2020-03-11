На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огнем оказалась школа, где шли уроки

Детей и учителей эвакуировали в бомбоубежище

На Донбассе боевики обстреляли жителей Марьинки, под огнем оказалась местная школа, в которой проходили занятия.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что "боевики, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта".

"В районе обстрела также находилась школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня", - подчеркнули в штабе.

Учеников и сотрудников школы оперативно эвакуировали в бомбоубежище, а позже вывезли из опасного района и развезли по домам. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Командование ООС уже не надеется на проявление каких-либо человечных качеств со стороны оккупантов, но подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей", - заявили в штабе.

Напомним, что накануне, 10 марта, ВСУ потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Это произошло и в результате обстрелов, и после попадания вражеской ракеты в грузовик украинских защитников.

Также появились подробности атаки российских оккупантов на Донбассе. Военные отмечают, что оккупанты прибегли к привычной манере ведения обстрелов – из-за спин мирного гражданского населения.

А тем временем в госпитале Днепра медики продолжают спасать украинских бойцов, раненных 8 марта во время подрыва грузовика вблизи Водяного. Смотрите подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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