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"Вели обстрел из-за спин мирных жителей": подробности атаки российских оккупантов на Донбассе

11 марта, 00:37

Елена Вус

С помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция обстрела

Во время сегодняшнего обострения на линии соприкосновения, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к привычной манере ведения обстрелов из-за спин мирного гражданского населения.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

В штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

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По словам военных, анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право – вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.

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"Такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачи подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам оккупантов", - подчеркнули в штабе.

"Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", – отметили военные.

Напомним, утром 10 марта оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинский военный грузовик. В результате один из бойцов погиб на месте, еще один умер во время эвакуации. Кроме того, восемь солдат Вооруженных сил Украины получили ранения.

Также стало известно имя бойца, погибшего 10 марта во время обстрела украинского военного грузовика в селе Пески под Донецком – им оказался уроженец Кировоградской области разведчик Виктор Солтис. Погибший боец служил в 131-м отдельном разведывательном батальоне воинской части А1445.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы ООС штаб ООС

Источник: Сегодня

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