Українська
$ 26,91
31,95
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе боевики обстреляли мирный дом, есть пострадавшие

5 августа 2021 9:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку Донецкой области

Дом на улице Восточной, в который попали снаряды боевиков. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko

Дом на улице Восточной, в который попали снаряды боевиков. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko

На Донбассе враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и раненый человек – местный житель 1965 года.

Реклама

Как сообщил руководитель Донецкой ОГА, на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Читайте также:

На Донбассе ранен украинский военный. Где шли бои

В тренде
В ресторане Каменского повесили карту с "российским" Крымом – фото
Территорию полуострова зарисовали тем же цветом, что и РФ. Фото: Максим Городенко

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

Реклама

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери
Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потериДонбасс
На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жарко
На Донбассе активизировались боевики: где вчера было жаркоДонбасс
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошло
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошлоУкраина
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известно
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известноДонбасс
У боевиков снова большие потери, но ВСУ тут ни при чем: что произошло в
У боевиков снова большие потери, но ВСУ тут ни при чем: что произошло в "Л/ДНР"Донбасс
На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причину
На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причинуДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять