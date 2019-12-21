На Донбассе боевики обстреляли мирный поселок

Вражескими минами было повреждено два жилых дома

В течение минувших суток на Донбассе, сообщают военные, украинские позиции были обстреляны десять раз, в результате чего были ранены два военнослужащих.

В Луганской области в результате обстрела боевиков поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, огонь велся со стороны поселка Золотое-5.

"Утром (21 декабря – Ред.), со стороны Золотое-5 (территория временно подконтрольная незаконным вооруженным формированиям "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района", – отметили полицейские.

В результате вражеского обстрела были повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники.

Напомним, сутками ранее, 19 декабря, боевики на Донбассе всего один раз обстреляли позиции ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

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