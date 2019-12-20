На Донбассе боевики устроили только один обстрел: где велся вражеский огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: "Сегодня"

За прошедшие сутки, 19 декабря, боевики всего один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Единственный за сутки вражеский обстрел зафиксировано у населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Реклама

"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - рассказали в ООС.

Напомним, 18 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда из-за вражеского огня один военнослужащий был ранен, а также погиб мирный житель.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама