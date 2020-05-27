На Донбассе боевики обстреляли участок разведения в Золотом

На Донбассе, где ранее погиб украинский солдат, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, в среду, 27 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Также вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 в Золотом из стрелкового оружия.
"В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.Такие провокации в очередной раз свидетельствуют о том, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробнее в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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