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На Донбассе снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ: появились фото и видео

27 мая, 05:17

Сергей Мартынец

Противник бил из артиллерии прямо из жилых кварталов, пытаясь спровоцировать силы ООС на ответный огонь

На Донбассе 24 мая опорный пункт одного из подразделений 24 бригады ВСУ в районе Новолуганского попал под обстрел боевиков из тяжелого вооружения. Один из снарядов калибра 122 мм попал прямо в блиндаж, в котором находился военнослужащий. Он чудом выжил, но его пришлось откапывать. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й бригады им. короля Данила.

Во время обстрела противник задействовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение, а именно самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" в количестве трех единиц и выпустил по позициям 30 снарядов 122-го калибра. Отход САУ враг прикрывал минометным огнем, используя боеприпасы 120-го и 82-го калибра, а также станковый противотанковый гранатомет и автоматический гранатомет.

"В блиндаж, в котором отдыхал Петрович, попал вражеский снаряд 122-го калибра, в результате чего его полностью засыпало землей. Собратья, которые рядом несли службу, бросились на помощь и за считанные минуты Ярослава удалось откопать из-под завалов. Теперь бойца ждет тщательное обследование в госпитале, а при необходимости – лечение и реабилитация", – сообщили в бригаде.

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"Сейчас съезжу в госпиталь, подлечусь, и сразу назад к своим ребятам. А как же они без меня? Кто же нашу землю будет отстаивать, если не мы", – говорит сам Ярослав Петрович.

Видео: Сегодня

Следует отметить, что вражеский огонь велся с северо-восточного района города Горловка (Байрак), а САУ были размещены в непосредственной близости от жилых домов местного населения. Таким образом боевики пытались спровоцировать ВСУ на ответный огонь. Напомним, мы уже писали, что ООС разоблачили подлую тактику боевиков – размещают артиллерию в жилых кварталах, прячась за спинами женщин и детей.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снаряд ВСУ блиндаж

Источник: Сегодня

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