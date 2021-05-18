На Донбассе боевики обстреляли ВСУ из тяжелой артиллерии

Хоть обстрелы в зоне ООС и не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. С начала текущих суток, 18 мая, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Песков враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Авдеевки противник совершил обстрел из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрелов боевиков нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Напомним, на Донбассе засекли скопление танков боевиков. Наблюдатели ОБСЕ рассказали, что оккупационные войска препятствуют их работе и нарушают мирные договоренности.

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