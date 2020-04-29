На Донбассе боевики открыли огонь из артиллерии: погиб украинский военный

Боевики незаконных вооруженных формирований во вторник, 28 апреля, обстреляли позиции украинских военных в Луганской области, в результате обстрелов погиб один военный, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", – сказано в сообщении, обнародованном на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

Кроме того, противник открывал огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм в направлении н.п. Первомайск. Также два снаряда разорвались вблизи участка разведения сил и средств №2 в Золотом.

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В штабе подчеркнули, что "такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран "нормандского формата".

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В штабе допускают вероятность провокации боевиками украинских военнослужащих, чтобы те открыли ответный огонь и в дальнейшем обвинить украинскую сторону в якобы срыве мирных соглашений.

Ранее сообщалось, что 28 апреля местные боевики т.н. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Между тем, потери боевиков т.н. "Л/ДНР" на Донбассе в последние двое суток составили восемь человек убитыми и ранеными. Три оккупанта были уничтожены, еще пятеро – оказались в госпиталях с ранениями различной степени тяжести.

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