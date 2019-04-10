На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

Фото: Getty Images

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg 2019-04-10T07:18:00+03:00 Донбасс Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

За минувшие сутки 9 апреля, пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"9 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов вблизи Павлополя, из минометов калибра 120 мм – вблизи Пескков, а из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – у Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские наемники ударили в районе Гнутово, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Авдеевки. Станковые противотанковые гранатометы были применены в районе Верхнеторецкого, а ручные противотанковые гранатометы – в районе Гнутово.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из минометов калибров 120 и 82 мм в районе Екатериновки, из минометов калибра 120 мм – в районе Новоалександровки, а из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе Золотого-4.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 9 апреля один оккупант был уничтожен, четверо – ранены", - рассказали в ООС.

Напомним, 8 апреля на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного минском вооружения. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще трое – получили ранения.

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