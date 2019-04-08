На Донбассе в рядах ВСУ снова потери: один боец погиб, двое ранены
Боевики на Донбассе устроили 8 обстрелов
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала 8 апреля оккупанты восемь раз обстреливали позиции украинских войск, в том числе четыре раза – с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли опорные пункты украинских войск вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Каменка.
В полосе ответственности группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Золотое-4, Луганское.
На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери боевиков уточняются.
За минувшие сутки, 7 апреля, на Донбассе боевики провели десять обстрелов позиций украинской армии. По данным разведки, ответным огнем ВСУ четверо оккупантов были уничтожены и еще 14 получили ранения.
Напомним, на Донбассе 6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений украинской армии, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
А 5 апреля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями, и потратили 59 мин калибром 120 и 82 мм. Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также активизировались вражеские снайперы.
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