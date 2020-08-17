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На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

17 августа, 07:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 16 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано. Однако оккупанты один раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе и сдался украинским военным. Он не выдержал издевательств в войсках оккупантов.

Также напомним, президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе. О чем говорил глава государства, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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