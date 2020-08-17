На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 16 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано. Однако оккупанты один раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе и сдался украинским военным. Он не выдержал издевательств в войсках оккупантов.

Также напомним, президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе. О чем говорил глава государства, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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