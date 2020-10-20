На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 19 октября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи населенного пункта Луганское противник применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Наши защитники в ответ на провокацию огонь не открывали.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Кроме того, в районе Авдеевки украинские военные задокументировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении.
Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.
"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – добавили в штабе.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.
Также напомним, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ в полной боеготовности сбивать вражеские беспилотники.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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