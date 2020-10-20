На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

Украинские военные на провокации не отвечали

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 19 октября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Луганское противник применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Наши защитники в ответ на провокацию огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Кроме того, в районе Авдеевки украинские военные задокументировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении.

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Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – добавили в штабе.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

Также напомним, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ в полной боеготовности сбивать вражеские беспилотники.

Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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