На Донбассе боевики ранили украинского военного

Под обстрелы пророссийских боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского

Боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Лебединское на Донбассе, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным штаба, вечером в субботу под обстрелы пророссийских боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Противник применил автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор из имеющихся огневых средств.

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Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Раненого военного эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

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"Такие преступные действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – подчеркнули в штабе.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 25 апреля оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь в том числе из тяжелых вооружений, однако в рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь.

А 24 апреля в результате обстрелов два украинских воина получили ранения.

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