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На Донбассе боевики устроили 10 обстрелов: вели огонь из тяжелых минометов

25 апреля, 19:32

Руслан Ровик

С начала суток в рядах украинских военных обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 25 апреля оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь в том числе из тяжелых вооружений, однако в рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь.

"Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", – говорится в сообщении.

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Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- трижды вели огонь в районе Авдеевки, выпустили 12 мин калибра 120 мм, и девять из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя, Широкино и Старогнатовки украинских бойцов обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Опытного – применяли гранатометы.

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

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В районе ответственности группировки "Север" боевики вели огонь под Новоалександровкой и Попасной, а также по опорным пунктам в районе Орехово.

Напомним, что накануне, 24 апреля, боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе. Тогда два украинских воина получили ранения.

23 апреля российские наемники устроили 15 обстрелов на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – трое украинских военнослужащих получили ранения.

А 22 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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