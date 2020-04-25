На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: два бойца ВСУ ранены

Оккупанты десять раз обстреляли украинские позиции

За прошлые сутки, 24 апреля, российские боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:

неподалеку Павлополя враг ударил из минометов калибра 82 мм – 23 мины

у Лебединского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

у Старогнатовки враг дважды ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

защитников Широкино обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили пять обстрелов:

по опорным пунктам у Орехово враг выпустил 20 мин 120-го калибра

по защитникам населенного пункта Хутор Вольный стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

у Новоалександровки велся огонь из 120 мм и 82-мм минометов – выпустили 30 мин

у Новотошковского стреляли из минометов 120-го калибра

у Новозвановки боевики применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", – рассказали в ООС.

Боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери – украинским военнослужащим удалось ранить по меньшей мере одного оккупанта.

Напомним, 23 апреля российские наемники устроили 15 обстрелов на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – трое украинских военнослужащих получили ранения.

Реклама

А 22 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама