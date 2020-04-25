На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: два бойца ВСУ ранены

За прошлые сутки, 24 апреля, российские боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:
- неподалеку Павлополя враг ударил из минометов калибра 82 мм – 23 мины
- у Лебединского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- у Старогнатовки враг дважды ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- защитников Широкино обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили пять обстрелов:
- по опорным пунктам у Орехово враг выпустил 20 мин 120-го калибра
- по защитникам населенного пункта Хутор Вольный стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- у Новоалександровки велся огонь из 120 мм и 82-мм минометов – выпустили 30 мин
- у Новотошковского стреляли из минометов 120-го калибра
- у Новозвановки боевики применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", – рассказали в ООС.
Боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери – украинским военнослужащим удалось ранить по меньшей мере одного оккупанта.
Напомним, 23 апреля российские наемники устроили 15 обстрелов на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – трое украинских военнослужащих получили ранения.
А 22 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
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