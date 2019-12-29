На Донбассе боевики размещают "Грады" и пушки "за спинами" мирных жителей

Противник не просто нарушает договоренности по отводу тяжелого вооружения, но и ставит под угрозу мирных жителей

/ Фото: AFP

На Донбассе противник принялся за старое – прикрывается мирными жителями, размещая вблизи жилых домов тяжелое вооружение. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по сокрытию нарушений Минских договоренностей по отводу от линии соприкосновения 122-мм и 152-мм артиллерии и систем залпового огня.

С этой целью с начала декабря оккупанты увеличили количество использования объектов гражданской инфраструктуры для размещения отдельных подразделений и хранения тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Кальмиусское и Дебальцево.

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Кроме того, оккупационные войска продолжают оборудование дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей, чем ставят под угрозу безопасность гражданского населения и рассчитывают, что украинская армия не будет бить в эти места ответным огнем.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики разбросали гранаты прямо под ноги мирным жителям. В разведке сообщили, что вблизи учебного заведения были разбросаны боеприпасы, которые несли угрозу ученикам.

Недавно на фронте был убит боец 28-й бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода. Позже в бригаде сообщили, что снайпер боевиков использовал для прикрытия ребенка. Было опубликовано фотодоказательство.

Смотрите также видео, как украинские военные соорудили "подарок" боевикам из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

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