На Донбассе боевики с начала суток устроили 10 обстрелов: у ВСУ снова потери

Оккупанты вели огонь из крупнокалиберных минометов, беспилотника, пулеметов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 22 мая оккупанты десять раз обстреливали позиции украинских военных.

В частности, враг вел огонь из крупнокалиберных минометов и гранатометов, сбрасывал взрывчатку с беспилотника, задействовал и другое оружие. В результате действий противника один украинский боец получил ранения, сообщили в штабе ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотный летательный аппарат, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Реклама

Так, позиции Вооруженных сил Украины недалеко от Богдановки трижды подвергались обстрелам – из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружие, также с беспилотника боевики сбросили гранатометный выстрел.

Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под Старогнатовкой оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

В тренде Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов

Реклама

Украинских защитников возле Чермалыка, Водяного и Песок враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости "Сегодня" сообщали, что 21 мая на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

О том, как президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама