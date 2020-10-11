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На Донбассе боевики снова сорвали режим тишины: где была стрельба

11 октября, 07:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские военные не ответили на провокацию оккупантов

На Донбассе оккупанты продолжают стрелять по позициям ВСУ. За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим тишины провокационным выстрелом. Украинские воины не пострадали и в ответ огонь не открывали.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

По словам военных, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Однако он не представлял угрозы для бойцов ВСУ. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Отметим, что пока действует режим прекращения огня и оккупанты на Донбассе осуществляют единичные неприцельные выстрелы по нашим позициям, на оккупированных территориях не прекращается усиление боевых позиций и пополнение арсеналов. С территории России то завозятся целыми эшелонами боеприпасы, техника, то проводятся учения. Читайте подробней о пяти признаках подготовки боевиков к войне.

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А тем временем в ОРДЛО не могут справиться с эпидемией COVID-19. На оккупированных территориях возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

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