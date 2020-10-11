На Донбассе боевики снова сорвали режим тишины: где была стрельба

На Донбассе оккупанты продолжают стрелять по позициям ВСУ. За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим тишины провокационным выстрелом. Украинские воины не пострадали и в ответ огонь не открывали.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

По словам военных, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Однако он не представлял угрозы для бойцов ВСУ. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Отметим, что пока действует режим прекращения огня и оккупанты на Донбассе осуществляют единичные неприцельные выстрелы по нашим позициям, на оккупированных территориях не прекращается усиление боевых позиций и пополнение арсеналов. С территории России то завозятся целыми эшелонами боеприпасы, техника, то проводятся учения. Читайте подробней о пяти признаках подготовки боевиков к войне.

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А тем временем в ОРДЛО не могут справиться с эпидемией COVID-19. На оккупированных территориях возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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