На Донбассе боевики срочно готовят бронетехнику, но появилась одна проблема

На оккупированных территориях начались военный сборы, в приоритете люди с водительскими правами

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе идет не только подготовка командиров боевиков, но теперь российское командование взялось за набор водителей бронетехники, которых катастрофически не хватает. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, оккупанты принимают срочные меры по повышению готовности к применению боевых бронированных машин в подразделениях соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, с территории России для обеспечения ремонта боевой техники прибывают ремонтно-восстановительные подразделения и отдельные группы специалистов по вооружению.

"В то же время противником проводятся мероприятия по устранению в составе российских оккупационных войск критического некомплекта водителей, механиков-водителей боевых машин и специалистов по ремонту военной техники. Так, под предлогом отработки мобилизационных планов начато проведение сборов "военнообязанных" запаса указанных специальностей, рассчитывая на пополнение ими вакантных должностей в боевых подразделениях. При этом, с целью содействия проведению этого собрания усилена агитационная работа среди населения временно оккупированной территории, в т.ч. с привлечением подконтрольных боевикам "СМИ", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году у боевиков уже была подобная проблема. Тогда оккупанты собирались принудительно отправлять в войска людей с водительскими правами категорий "С" и "D".

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