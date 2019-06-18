Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики срочно готовят бронетехнику, но появилась одна проблема

18 июня, 05:30

На оккупированных территориях начались военный сборы, в приоритете люди с водительскими правами

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе идет не только подготовка командиров боевиков, но теперь российское командование взялось за набор водителей бронетехники, которых катастрофически не хватает. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, оккупанты принимают срочные меры по повышению готовности к применению боевых бронированных машин в подразделениях соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, с территории России для обеспечения ремонта боевой техники прибывают ремонтно-восстановительные подразделения и отдельные группы специалистов по вооружению.

"В то же время противником проводятся мероприятия по устранению в составе российских оккупационных войск критического некомплекта водителей, механиков-водителей боевых машин и специалистов по ремонту военной техники. Так, под предлогом отработки мобилизационных планов начато проведение сборов "военнообязанных" запаса указанных специальностей, рассчитывая на пополнение ими вакантных должностей в боевых подразделениях. При этом, с целью содействия проведению этого собрания усилена агитационная работа среди населения временно оккупированной территории, в т.ч. с привлечением подконтрольных боевикам "СМИ", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году у боевиков уже была подобная проблема. Тогда оккупанты собирались принудительно отправлять в войска людей с водительскими правами категорий "С" и "D".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег техника, Донбасс, разведка, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики срочно готовят бронетехнику, но появилась одна проблема". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда назовут виновных в крушении рейса МН-17

14 июня, 14:47

Сообщается, что встреча будет закрытой

В Донецкой области боевик "ДНР" сдался полиции

14 июня, 14:47

По его словам, мужчина подвергся пророссийской пропаганде

Гройсман жестко отреагировал на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО

14 июня, 13:59

Россия начала предоставлять гражданство жителям оккупированных украинских территорий

"Главная цель – остановить войну": Зеленский обсудил Донбасс с председателем ОБСЕ

14 июня, 12:15

Глава государства считает, что больше нельзя тянуть с урегулированием конфликта

Приметы, которые намекают на развод

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

5 самых полезных фруктов для сердца

Погиб Хосе Антонио Рейес

Как перестать потеть

Парад «крутых тачек» в Одессе. Фоторепортаж

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

К Земле несется опасный астероид

Назван лучший фильм 2018 года

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Мощные вентиляторы за копейки. Акция в городе

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь