На Донбассе командиров боевиков готовят кадровые офицеры РФ
Некоторые из боевиков-"офицеров" уже отстранены из-за несоответствия требованиям россиян
Помимо скрытой переброски на передовую тяжелого вооружения, командование РФ взялось за подготовку командиров боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, оккупанты усиливают подготовку командиров подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".
В частности, с 10 июня под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями. В то же время с командирами разведывательных рот соединений и частей "1 и 2 АК" общие собрания проводятся отдельно.
"При этом, в ходе собрания все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов – кадровых офицеров ВС РФ, которые ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы "офицеров" (боевиков), часть из которых уже отстранена от занятий", – сообщает разведка.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы. Для обучения новой тактике ведения обстрелов подвезли кадровых российских военных. В помощь минометчикам подключают беспилотники.
Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:
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