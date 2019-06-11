На Донбассе командиров боевиков готовят кадровые офицеры РФ

Некоторые из боевиков-"офицеров" уже отстранены из-за несоответствия требованиям россиян

Фото: Сегодня

Помимо скрытой переброски на передовую тяжелого вооружения, командование РФ взялось за подготовку командиров боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, оккупанты усиливают подготовку командиров подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, с 10 июня под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями. В то же время с командирами разведывательных рот соединений и частей "1 и 2 АК" общие собрания проводятся отдельно.

"При этом, в ходе собрания все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов – кадровых офицеров ВС РФ, которые ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы "офицеров" (боевиков), часть из которых уже отстранена от занятий", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы. Для обучения новой тактике ведения обстрелов подвезли кадровых российских военных. В помощь минометчикам подключают беспилотники.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе командиров боевиков готовят кадровые офицеры РФ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"