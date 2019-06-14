В Донецкой области боевик "ДНР" сдался полиции

По его словам, мужчина подвергся пророссийской пропаганде

Фото: Facebook.

Бывший участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" добровольно сдался полиции Бахмута. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В полицию обратился 35-летний житель Часов Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и влился в ряды незаконных вооруженных формирований.

Мужчину направили на блокпост в Бахмутский район. Вооруженный дежурный проводил осмотр автомобилей и проверку водителей в ночное время. Также он несколько раз патрулировал город.

По словам мужчины, через полтора месяца после своего назначения он понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, потому покинул ряды НВФ и начал вести скрытый образ жизни.

Затем бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности и обратился в полицию. Если правоохранители установят, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.

С начала года полиции сдались 13 бывших боевиков из Бахмута и Бахмутского района. По всем фактам проводится досудебное расследование.

Напомним, в Донецкой области экс-охранник админздания так называемой "ДНР" сдался украинским правоохранителям. В 2014 году несовершеннолетний парень "повелся" на пропаганду и примкнул к боевикам.

Кроме этого, житель Авдеевки добровольно сдался полиции Донецкой области и сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР". По его словам, ему дали задание охранять захваченное админздание – местное отделение милиции. Но уже спустя три дня мужчина осознал свою ошибку, сдал оружие и уехал в оккупированный Донецк.

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