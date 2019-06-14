В Донецкой области боевик "ДНР" сдался полиции
По его словам, мужчина подвергся пророссийской пропаганде
Бывший участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" добровольно сдался полиции Бахмута. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В полицию обратился 35-летний житель Часов Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и влился в ряды незаконных вооруженных формирований.
Мужчину направили на блокпост в Бахмутский район. Вооруженный дежурный проводил осмотр автомобилей и проверку водителей в ночное время. Также он несколько раз патрулировал город.
По словам мужчины, через полтора месяца после своего назначения он понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, потому покинул ряды НВФ и начал вести скрытый образ жизни.
Затем бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности и обратился в полицию. Если правоохранители установят, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.
С начала года полиции сдались 13 бывших боевиков из Бахмута и Бахмутского района. По всем фактам проводится досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области экс-охранник админздания так называемой "ДНР" сдался украинским правоохранителям. В 2014 году несовершеннолетний парень "повелся" на пропаганду и примкнул к боевикам.
Кроме этого, житель Авдеевки добровольно сдался полиции Донецкой области и сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР". По его словам, ему дали задание охранять захваченное админздание – местное отделение милиции. Но уже спустя три дня мужчина осознал свою ошибку, сдал оружие и уехал в оккупированный Донецк.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области боевик "ДНР" сдался полиции". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия начала выдавать свои паспорта жителям Донбасса – СМИ
Первые 34 жителя "ДНР" пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщают СМИ
"Главная цель – остановить войну": Зеленский обсудил Донбасс с председателем ОБСЕ
Глава государства считает, что больше нельзя тянуть с урегулированием конфликта