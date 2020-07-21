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На Донбассе боевики теряют бойцов и технику: данные разведки

21 июля, 01:47

Елена Вус Елена Вус

Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личного состава

По подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля потери российских оккупационных войск на Донбассе составили: умершими – 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя – 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю украинскими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

В штабе также отмечают, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личного состава.

"Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты вселяют в жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями", – говорится в сообщении.

Также не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик.

Недовольство оккупационной властью и ее порядками вызывает у оккупантов агрессивные действия направлены против людей. В свое войско они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы заставляют заключать контракты с незаконными и преступными вооруженными формированиями.

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Несмотря на такие крайности и попытки, доукомплектование личного состава продолжается за счет наемников из РФ.

"Ни о каком боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкий морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков в них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", – отмечают в штабе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

Не утихают и вражеские обстрелы. О ситуации на фронте смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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