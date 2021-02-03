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На Донбассе боевики учат детей воевать: прокуратура начала расследование (фото)

3 февраля, 12:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Несовершеннолетних настраивают против Украины

В Донецкой области прокуратура начала досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в т.н. псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в войне.

Боевики учат детей стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, они искривляют суть событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

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Всего в т.н. "ДНР" действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".

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С начала вооруженного конфликта в Донецкой области более 100 детей вовлекли в противоправную деятельность.

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Напомним, СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов, которые продвигали идеи "русского мира".

Также ранее боевики на Донбассе запустили грязный фейк о ВСУ, но попались на лжи.

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