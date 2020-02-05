На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

За прошлые сутки, 4 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник устроил пять обстрелов:
- вблизи Марьинки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Красногоровки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета – противник устроил 4 выстрела, также велся огонь из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Авдеевки боевики ударили из противотанкового ракетного комплекса – 3 выстрела, а также совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета;
- у Песков оккупанты применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;
- вблизи Старогнатовки стреляли из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано семь вражеских обстрелов:
- дважды у Новотошковского стреляли из миномета калибра 120 мм – 5 мин и 82-мм миномета – 8 мин;
- два раза вблизи Майского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- еще два раза в районе Орехового оккупанты ударили из с 120-мм миномета – 3 мины и миномета калибра 82 мм – 6 мин;
- неподалеку Новолуганского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 3 февраля оккупанты устроили 12 обстрелов на Донбассе. Тогда один военнослужащий был ранен, еще один – получил боевую травму.
Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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