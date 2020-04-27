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На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

27 апреля, 07:13

Тина Наринецкая

Оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ

За прошлые сутки, 26 апреля, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. 26 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано восемь обстрелов:

  • дважды у Лебединского ударили из БМП-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
  • по защитникам Широкино дважды велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов
  • неподалеку Богдановка враг ударил из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
  • у Новотроицкого боевики применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • у Старогнатовки стреляли из автоматического станкового гранатомета

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили три обстрела:

  • неподалеку Новотошковского враг выпустил 9 мин 82-го калибра
  • у населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • у Крымского боевики выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 25 апреля вооруженные оккупанты на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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