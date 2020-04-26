Вражеские обстрелы на Донбасе: ранен один боец

В течение 25 апреля вооруженные оккупанты на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки.

Противник обстреливал из гранатометов подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного. Рядом с Лебединским наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок – со станкового противотанкового гранатомета.

"С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы – 46 мин", – сообщили в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования оккупантов обстреляли наших военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, позиции рядом с Орехово и Крымским.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции у Лебединского и рядом с Широкино.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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На все обстрелы Объединенные силы дали противнику результативній и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

Напомним, что накануне, по состоянию на утро 25 апреля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных.

Ранее, 24 апреля, боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе. Тогда два украинских воина получили ранения. А 23 апреля российские наемники устроили 15 обстрелов на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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