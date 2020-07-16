На Донбассе не утихают обстрелы со стороны боевиков: где вели огонь

За прошлые сутки, 15 июля, российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты активизировались неподалеку от Новолуганского. Здесь враг применил вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы. А возле Орехова и Новотошковского противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А возле Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Кроме того, в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов и пулеметов.

Также враг обстрелял поселок Новолуганское из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта.

По данным разведки, украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

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Напомним, боевики вернули ВСУ тело погибшего на Донбассе военнослужащего.

Также ранее мы сообщали, что 14 июля российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника семь украинских защитников получили ранения.

Как ВСУ уничтожили боекомплект боевиков – смотрите видео.

Видео: Roman Donik/YouTube

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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