На Донбассе снова обстрелы: ранены семь бойцов ВСУ

За прошлые сутки, 14 июля, российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника семь украинских защитников получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты активизировались вблизи Шумов и Крымского. Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки, Гнутово и Талаковки оккупанты применили против наших защитников гранатометы. А возле Лебединского и Березового – крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, возле Новомихайловки враг применил противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставлено в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей", – говорится в сообщении.

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По данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил в район боевых действий разбираться в обстоятельствах трагедии начальника Генерального штаба Руслана Хомчака и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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