На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ и схлопотали жесткую "ответку"

За прошлые сутки, 1 июля, российские боевики пять раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Реклама

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

вблизи Орехова – оккупанты применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

возле Травневого – боевики ударили из гранатометов различных систем и пулеметов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

недалеко от Песков – враг дважды применил 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы;

у Авдеевки – защитников города обстреляли из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – рассказали в ООС.

В тренде Третий раз в плену: в Донецке поймали сбежавшего от боевиков Григория Синченко

Реклама

По данным разведки, 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама