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На Донбассе боевики усилили обстрелы: где было "жарко"

5 июня, 07:10

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 4 июня, российские боевики устроили 14 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • неподалеку Красногоровки боевики ударили из минометов калибра 120 мм;
  • вблизи Богдановки и дважды у Чермалыка применили противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы;
  • рядом с Павлополем и два раза вблизи Каменки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • по защитникам Авдеевки ударили из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:

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  • защитников Новолуганского трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • по окрестностям Орехово дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новгородского стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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