На Донбассе украинские воины попали под обстрел боевиков вблизи Богдановки

Потерь в рядах Объединенных сил нет

В среду, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе, где ранее активизировались снайперы противника, один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил нет.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеским обстрелом из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки.

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"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в штабе добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим тишины. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 2 июня, российские боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Кроме того, 1 июня, российские боевики устроили три обстрела на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

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