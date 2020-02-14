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На Донбассе боевики усилили обстрелы: где велся вражеский огонь

14 февраля, 07:11

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 13 февраля, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела:

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  • рядом с Лебединским стреляли из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • недалеко от населенного пункта Березовое оккупанты ударили из стрелкового оружия;
  • в районе Славного велся огонь из автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Новомихайловки боевики применили ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы два обстрела:

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Боевики накрыли ВСУ гранатометным огнем на Донбассе: где было "жарко"
Фото: facebook.com/pressjfo.news
  • неподалеку Новолуганского стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • рядом с Новотошковским ударили из миномета калибра 82 мм – противник выпустил 6 мин.

"Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - рассказали в ООС.

Напомним, 12 февраля боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия на Донбассе активно готовит артиллерию к бою. Спецкомиссия из Санкт-Петербурга прибыла в т.н. "Л/ДНР" и занялась проверкой артиллерийских подразделений.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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