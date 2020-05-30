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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

30 мая, 07:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 29 мая, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли неподалеку Богдановки и Невельского;
  • у Березово и Новотроицкого враг применил гранатометы различных систем;
  • вблизи Лебединского и Старогнатовки оккупанты, кроме гранатометов, использовали еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • у Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • неподалеку Луганского велся огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • минометы калибра 82 мм враг применил у Гладосово и Новгородского;
  • в окрестностях Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного оккупанта.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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