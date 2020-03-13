На Донбассе боевики снова подорвались на своих минах: подробности

Боевики делали проходы в минных полях для своих ДРГ, но не обошлось без жертв

На Донбассе боевики снова подрываются на своих же минах. На днях на минное поле занесло двух человек из "7-й бригады 2-го армейского корпуса" (т.н. "ДНР"). Примечательно, что мины устанавливали саперы этого же подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск планирует увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп. С этой целью оборудуются дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений, при минировании новых участков местности составляются подробные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей.

Вместе с тем, повышенная интенсивность работ на участках минно-взрывных заграждений приводит к гибели и ранению российских наемников: 7 марта погиб военнослужащий "7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК", подорвавшись на "фугасе", установленном саперами этой же воинской части; 10 марта в результате подрыва мины получил многочисленные ранения механик-водитель "4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК".

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Командование противника пытается выдать гибель и ранения подчиненных, как результат обстрелов со стороны подразделений Объединенных сил.

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Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года автомобиль боевиков подорвался на своей же мине. "Фейкометы" из ОРДЛО сразу же придумали историю об обстреле от ВСУ и больном ребенке.

В свою очередь в Министерстве по вопросам оккупированных территорий называли количество жителей Донбасса, погибших из-за мин. Кроме того, министр отмечал, что на востоке Украины заминированными остаются тысячи квадратных километров.

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