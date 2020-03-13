На Донбассе боевики снова подорвались на своих минах: подробности

На Донбассе боевики снова подрываются на своих же минах. На днях на минное поле занесло двух человек из "7-й бригады 2-го армейского корпуса" (т.н. "ДНР"). Примечательно, что мины устанавливали саперы этого же подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование российских оккупационных войск планирует увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп. С этой целью оборудуются дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений, при минировании новых участков местности составляются подробные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей.
Вместе с тем, повышенная интенсивность работ на участках минно-взрывных заграждений приводит к гибели и ранению российских наемников: 7 марта погиб военнослужащий "7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК", подорвавшись на "фугасе", установленном саперами этой же воинской части; 10 марта в результате подрыва мины получил многочисленные ранения механик-водитель "4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК".
Командование противника пытается выдать гибель и ранения подчиненных, как результат обстрелов со стороны подразделений Объединенных сил.
Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года автомобиль боевиков подорвался на своей же мине. "Фейкометы" из ОРДЛО сразу же придумали историю об обстреле от ВСУ и больном ребенке.
В свою очередь в Министерстве по вопросам оккупированных территорий называли количество жителей Донбасса, погибших из-за мин. Кроме того, министр отмечал, что на востоке Украины заминированными остаются тысячи квадратных километров.
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