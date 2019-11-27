На Донбассе боевики устроили 12 обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 26 ноября, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов. Неподалеку Луганского и дважды у Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского стреляли из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, а у Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

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Еще семь вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Четыре раза боевики стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия неподалеку Старогнатовки. Дважды вблизи Широкино оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Березовой велся огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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"Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 25 ноября боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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