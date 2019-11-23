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19 уничтоженных и раненых: в штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю

23 ноября, 12:19

Украинские военные дали адекватный ответ противнику

/ Фото: Getty Images

На Донбассе с 16 по 22 ноября пророссийские боевики понесли серьёзные потери – девять оккупантов уничтожены, еще 10 – ранены. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери Вооруженных Формирование Российской Федерации оставили 19 человек. 9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек – это санитарные потери", – говорится в сообщении.

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Кроме того, за эту неделю российские оккупационные войска потеряли один БПЛА.

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А тем временем на Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы и украинские военные тоже несут потери. Только за минувшие сутки, 22 ноября, боевики 14 раз ударили по позициям ВСУ. Один военнослужащий погиб, еще один – был ранен. 21 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы.

Также мы сообщали о смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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