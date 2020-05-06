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На Донбассе боевики устроили пять обстрелов: у ВСУ снова потери

6 мая, 19:11

Руслан Ровик

Оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты с начала суток 6 мая пять раз обстреливали украинских военных.

Враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Большинство обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Так, ночью боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

По защитникам Павлополя противник дважды стрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины населенного пункта Пески оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Попасной.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В свою очередь, на огонь российских наемников наши бойцы давали жесткий и решительный ответ.

Напомним, ранее стало известно о потерях боевиков за предыдущий месяц. В апреле так называемые "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы оккупанты ООС

Источник: Сегодня

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