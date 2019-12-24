На Донбассе боевики устроили семь обстрелов: где велся вражеский огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 23 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Рядом с Лебединским велся огонь из гранатометов различных систем. Недалеко от Старогнатовки стреляли из станковой противотанкового гранатомета, у Васильевки – из стрелкового оружия. Еще два обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг устроил в районе населенного пункта Широкино. Рядом с Новотроицким оккупанты ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Южного. Там велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - рассказали в ООС.

Напомним, 22 декабря боевики восемь раз обстреляли украинские позиции. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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