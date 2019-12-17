Огонь из запрещенного оружия и потери ВСУ: боевики не прекращают обстрелы на Донбассе

Оккупанты пять раз нарушили режим тишины

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За прошлые сутки, 16 декабря, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Один вражеский обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Крымского оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм, было выпущено 20 мин;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска устроили четыре обстрелы. Вблизи Верхнеторецкого стреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. У Шахты Бутовка велся огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Павлополь враг ударил из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Широкино – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

"Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 15 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили ранения.

А 14 декабря на Донбассе погиб 21-летний гвардеец. В Нацгвардии раскрыли обстоятельства гибели бойца.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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