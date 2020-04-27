На Донбассе боевики "засветили" пушки, танки и сотни мин

Оккупанты отличились и против ОБСЕ – обстреляли беспилотники, а наблюдателей никуда не пускают

На Донбассе снова заметили скопление техники боевиков, а также зафиксированы очередные факты препятствования работе ОБСЕ со стороны оккупантов. Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

Боевики продолжают игнорировать и грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения. На прошлой неделе беспилотный летательный аппарат Миссии дальнего радиуса действия заметил скопление вражеской техники.

"Вблизи населенного пункта Греччине Донецкой области зафиксированы три 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода были замечены 82-мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и пять бронированных боевых машин. В этот же период в населенных пунктах Сосновское, Набережное и Пикузы были обнаружены противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированием РФ, общим количеством 770 штук", – говорится в сообщении.

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В СЦКК отмечают, что во время плановых полетов над временно оккупированной территорией беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны из стрелкового оружия. Кроме этого, оккупационные войска систематически отказывают патрулям ОБСЕ в доступе к оккупированным территориям.

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"На днях на блокпосту у моста, рядом со станицей Луганской, вооруженные представители оккупационных войск запретили патрулям Миссии проход к неподконтрольным правительству Украины районам, ссылаясь на карантин из-за COVID-19. Подобный инцидент произошел также на блокпосту вблизи населенного пункта Верхнешироковское. Всего с начала 2020 года были зафиксированы 365 таких случаев препятствования работе патрулей международной организации", – заявила украинская сторона в СЦКК.

Как сообщали новости "Сегодня", по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала апреля Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов.

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