На Донбассе девушка продавала наркотики через интернет

Молодому дилеру теперь грозит до 12 лет за решеткой

В Северодонецке 21-летняя девушка продавала наркотики с помощью интернета. "Товар" по городу распространялся через "закладки".

Как рассказали в пресс-службе полиции в Луганской области, дилер занималась сбытом PVP, амфетамина, мефедрона и каннабиса. Для связи с клиентами девушка пользовалась Messenger Telegram, а деньги получала через электронный кошелек ЕasyPay.

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Копы обыскали тайники и дом девушки. Там нашли наркотики и психотропы на 300 тысяч гривен. Преступнице уже сообщили о подозрении Женщине объявлено подозрение. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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