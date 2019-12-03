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На Донбассе из окна выпал четырехлетний мальчик: ребенка эвакуировали в Днепр

3 декабря, 10:39

Сейчас медики делают все, чтобы спасти жизнь Давиду

В Днепре ночью приземлился военный вертолет. На нем в местную больницу эвакуировали четырехлетнего мальчика, который выпал из окна многоэтажки в Бахмуте. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы ОГА Татьяна Губа.

В аэропорту Днепра борт с ребенком приземлился в два часа ночи. Как рассказал главный хирург ООС Ярослав Гайда, мальчик выпал из окна четвертого этажа. Состояние малыша крайне тяжелое – ушиб головного мозга, ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза. Сейчас за его жизнь борются врачи областной детской больницы. С Давидом в Днепр прилетела и его мама.

Татьяна Губа отметила, что ребенка эвакуировали, несмотря на сложные погодные условия. Мальчика сопровождала военный анестезиолог из ООС.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области двое детей вывалились из окна больничной палаты на втором этаже.

Кроме того, недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

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Донбасс Днепр ребенок вертолет эвакуация падение врачи Бахмут

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