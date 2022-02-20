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На Донбассе из-за массовых обстрелов закрыли КПВВ "Счастье"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 09:33
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Действия врага ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска
КПВВ "Счастье" закрыли. Фото: коллаж "Сегодня"
КПВВ "Счастье" закрыли. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе приостановили работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это связано с тем, что российские оккупанты устроили массовые обстрелы.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Подробности

По состоянию на 20 февраля из-за регулярных обстрелов приостановлена работа КПВВ "Счастье". За сутки российские оккупанты обстреляли пункт трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Такие действия врага ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска. Поэтому командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы.

Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс – погибли и пострадали украинские военные

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро военных находятся с травмами в больнице.

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Оккупационные войска обстреляли:

  • Семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Травневое – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.
  • Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
  • Девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
  • Пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Станицу Луганскую – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Причепиловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Сизое – из минометов калибра 120 мм.
  • Новогригоровку – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Семь раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Шумы – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Зайцево – артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Новоселовку 2-ю – из минометов калибра 120 мм.
  • Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
  • Новоалександровку – из минометов калибра 120 мм.
  • Чермалык – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", которое три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

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Есть погибшие и пострадавшие

  • В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью
  • Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах
  • Один военнослужащий получил боевую травму

По состоянию на 7 утра 20 февраля со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Гранитное – из минометов калибра 120 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 82 мм.
  • Луганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Пески – из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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