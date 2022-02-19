SMS с угрозами и повестки от оккупантов: как проходит призыв в ОРДЛО

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" по постановке граждан ОРДЛО на воинский учет. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат.
Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Мобилизация в ОРДЛО
"На оккупированной территории не хватает желающих стать "пушечным мясом", но повестки оккупационных властей уже догоняют местных мужчин", – написал Цаплиенко.
Далее по теме
Фото: Андрей Цаплиенко
SMS с угрозами
Кроме этого, оккупанты рассылают SMS жителям ОРДЛО с угрозами об уголовной ответственности за неявку в военкомат.
"Мужчины в возрасте 18-55 лет, срочно прибыть в военные комиссариаты по месту прописки до 12:00 20.02.2022. За уклонения от явки вас ждет привлечение к уголовной ответственности", – пишут в SMS.
Оккупанты объявили мобилизацию
Вчера, 18 февраля, оккупанты объявили мобилизацию своих 1-х и 2-х армейских корпусов. Это подразделения РФ южного военного округа, которым командуют русские офицеры.
Все оккупанты отзываются из отпусков. Из постоянных пунктов дислокации они выдвигаются на передовую.
Что известно об обострении на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск уже зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.